Qu'est-ce que tu racontes à propos de « fond de jeu » ? : on était carbonisés !



Les joueurs étaient carbo, ça c'est vu comme le nez au milieu de la figure : Fournier, De colo, Batum qui avait les jambes lourdes, Gobert... Notre 5 titulaire était épuisé.



Et que nous reste t-il pour marquer : Labeyrie, M'Baye, Lessort, ???



on était carbo .



J'ai eu même un fou rire quand à 4 minutes de la fin on avait sur le terrain albycy,ntilikina, batum (fantomatique), M'Baye (disparu depuis 3 matchs) et Gobert (avec ses mouffles). Et c'est le gamin de 21 ans qui s'est occupé de la marque...



Même le meilleur entraineur de basket de tous les temps n'aurait pu ressusciter une équipe dans cet état d'épuisement.



Mais c'est vrai «haters gonna hate »

n'importe quoi !

les années 2000 avec la génération Parker on n'a jamais rien gagné.

Collet arrive et on se met à gagner des médailles et 1 titre : c'est énorme !



Avec à la clé le plus beau match de l'équipe de france que j'ai vu : renverser la montagne espagnole, chez elle, avec des novices à ce niveau (Gobert, Fournier,.) en quart de finale du dernier mondial Ce match merveilleux gagné.c'est totalement grace à Collet.



Les plus anciens comme moi savent que basket Français à toujours eu du potentiel ( des joueurs et même des coachs) mais toujours zéro en compétitions internationales (sauf à Sydney en 2000).



Bien sur notre coach n'est pas parfait (cf. la demi de l'euro en france contre l'espagne avec Parker trop longtemps sur le terrain alors que Gelabale aurait été top) mais un coach capable de souder une équipe de france comme peut le faire Collet, je me demande si on va en retrouver un autre comme ça ces prochaines années...



Donc les haineux retournez au foot à commenter sur du neymar, vous y êtes si bien !





Et ton FOURNIER on en parle ? :

4pts contre la Pologne, pétage de plomb aujourd'hui au + mauvais moment , aucun esprit d'équipe et des fans qui pourrissent les forums et blogs Basket depuis 1 an pour insulter Collet, Parker et autres de ne pas avoir retenu leur idole aux JO 2016 ...



Aujourd'hui le mec à les cartes en main et c'est le fiasco ! Un comportement immature qui n'a rien à faire au plus haut niveau



moi je dis pas bravo

Merci Fournier pour son oeuvre



Il nous fait tariq abdul-wahad 2003 ou bien ?